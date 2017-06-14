«Рома» заинтересована в услугах Сусо, «Милан» требует € 30 млн

«Рома» заинтересована в приобретении испанского нападающего «Милана» Сусо. Как сообщает Football Italia, видеть 23-летнего испанца в рядах римлян желает новый спортивный директор клуба Рамон Родригес Мончи.
Россонери готовы отпустить Сусо за € 30 млн. Заполучить нападающего также хочет «Наполи», который предложил за него € 25 млн.
Контракт Сусо с «Миланом» истекает летом 2019 года, а переговоры о продлении соглашения ещё не велись.
В минувшем сезоне испанец провёл 34 матча в Серии А, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.