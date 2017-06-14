Бонавентура может заменить Верратти в «ПСЖ»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может стать заменой Марко Верратти в «ПСЖ», утверждает L`Equipe.
Несмотря на то, что 27-летний Бонавентура по стилю игры существенно отличается от Веррати, его универсализм может сыграть решающую роль в данном переходе. Контракт Бонавентуры с россонери действует до лета 2020 года.
Ранее появилась информация, что Верратти сообщил спортивному директору «ПСЖ» Антеро Энрике о своём желании покинуть команду.
В минувшем сезоне Бонавентура провёл 19 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.