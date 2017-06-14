Сборная Перу обыграла Ямайку в товарищеском матче, Эквадор разгромил Сальвадор

Сборная Перу одержала победу над Ямайкой в товарищеском матче. Встреча состоялась в Арекипе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эдисон Флорес (21-я минута), Ренато Тапиа (43) и Хосе Паоло Герреро (58). За Ямайку гол с пенальти забил Джермейн Джонсон (86).
В ещё одном матче Эквадор разгромил команду Сальвадора — 3:0. Голы в этом матче забили Джон Сифуэнтес (18), Эннер Валенсия (51) и Фернандо Гайбор (79, с пенальти). Концовку встречи Сальвадор провёл в меньшинстве после удаления Хенри Ромеро на 79-й минуте.
Экс-форвард «Баварии» Герреро принёс Перу победу в товарищеской игре с Парагваем