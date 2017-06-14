«Валенсия» намерена пригласить вратаря «Ювентуса» Нето

Голкипер туринского «Ювентуса» Нето является одной из трансферных целей «Валенсии», сообщает Marca. По данным источника, 27-летний бразилец готов к смене обстановки после того, как просидел весь прошлый сезон за спиной Джанлуиджи Буффона.
Нето перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2015 году. В сезоне-2016/17 он провёл 8 матчей в итальянской Серии А и пропустил 2 гола.
Ранее агент Грациано Баттистини, представляющий интересы вратаря «Валенсии» Диего Алвеса, дал понять, что его клиент заинтересован в переходе в «Наполи».