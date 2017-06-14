Грасия: нелегко конкурировать со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от работы на этом посту. Испанский специалист отметил, что с удовольствием жил в Казани.
«Были периоды, когда температура воздуха была ниже минус 28 градусов. Поэтому было невозможно ходить по улице. Первая особенность в том, что президент Татарстана Рустам Минниханов является и главой клуба. В Казани наблюдается смесь культур и религий. Русские живут вместе с татарами, а большинство жителей исповедуют ислам. Есть много мечетей, но там можно встретить и немало католиков. Всё это делает Казань радушным и гостеприимным городом, который относится к людям с уважением. Хорошо, что Казань – один из городов, где состоится чемпионат мира, так как люди там могут чувствовать себя очень спокойно и безопасно», — цитирует Грасию Marca.
Говоря о русском языке, Грасия отметил: «Это очень сложный язык из-за его звуков. Также сложно читать то, что написано на улицах».
Относительно результатов команды, занявшей 9-е место в турнирной таблице РФПЛ, Грасия сказал: «Нелегко играть в РРПЛ, так как зимой поля становятся очень сложными для футбола, а большой разницы между командами нет. Да, клуб сделал большие инвестиции в команду, но нам было нелегко конкурировать со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». Их игроки больше играют вместе, и эти команды формируются с установкой на выступление на международной арене».