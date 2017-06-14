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Ерай: когда кажется, что ты победил рак, болезнь вновь поднимает голову

14 июня 2017, среда. 07:03. Футбол

Защитник «Атлетика» из Бильбао Ерай Альварес подтвердил информацию о том, что у него случился рецидив ракового заболевания. Однако футболист не падает духом и намерен победить болезнь.

«Когда кажется, что ты победил рак, болезнь вновь поднимает голову и наносит тебе удар. Но будьте спокойны, эту борьбу с помощью людей, поддерживающих меня, я выиграю. И если надо будет, поднимусь на ноги тысячу и один раз», — написал Ерай на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

В декабре 2016 года у Ерая обнаружили рак яичек, в результате чего он подвергся хирургическому вмешательству. Футболист в последние дни находился в расположении молодёжной сборной Испании, и медицинское обследование выявило у него аномалию в области лимфатических желёз.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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