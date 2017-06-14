Панама и Гондурас сыграли вничью, Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго

Сборные Панамы и Гондураса сыграли вничью в матче 6-го тура 5-го раунда квалификации ЧМ-2018 от Северной Америки. Встреча состоялась на стадионе «Роммель Фернандес» в Панаме и завершилась со счётом 2:2. В составе Гондураса отличились Ромель Киото (6-я минута) и Альберт Элис (65), за Панаму забили Блас Перес (41) и Роман Торрес (90).
В ещё одном матче 6-го тура сборная Коста-Рики победила Тринидад и Тобаго — 2:1. В составе победителей отличились Франсиско Кальво (1) и Брайан Руис (44), гол престижа у проигравших забил Кевин Молино (35).
Таблица отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне Северной Америки.