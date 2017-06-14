Ширко: Аленичев причастен к успеху «Спартака», но заслуга Карреры больше

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о том, есть ли заслуга Дмитрия Аленичева и его штаба в чемпионстве красно-белых. Российский специалист покинул клуб в первой части сезона, и на его место пришёл итальянец Массимо Каррера.
«Все, кто хоть как-то причастен к нынешнему успеху, наверное, заслуживает медали. Есть же молодые футболисты, которые не выходили на поле, но всё равно получат золотую медаль. Команду комплектовал, готовил и набирал Аленичев, однако играли они всё-таки под руководством Карреры. Потому заслуга Массимо всё-таки больше», — сказал Ширко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марку Бессонову.
Полную версию интервью с Александром Ширко читайте на «Чемпионате» в скором времени.