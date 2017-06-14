Китайский клуб предложил форварду «Кёльна» Модесту € 10 млн в год

В услугах нападающего «Кёльна» Антони Модеста заинтересован китайский клуб, название которого не сообщается, информирует Bild.
Согласно сведениям источника, китайцы готовы предложить за футболиста € 30 млн, а ему самому – контракт сроком на 2,5-3,5 лет и годовую зарплату в размере € 10 млн без вычета налогов. Сам Модест заинтересовался этим предложением.
По итогам предыдущего сезона Модест принял участие в 34 матчах Бундеслиги, став автором 25 голов и 2 результативных передач. Его контракт с «Кёльном» рассчитан до лета 2021 года.
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