Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ширко: у современного «Спартака» нет того, что мы называли «спартаковской игрой»

14 июня 2017, среда. 07:30. Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о том, похожа ли нынешняя команда под руководством Массимо Карреры на ту, которая выиграла чемпионат страны в 2001 году.

«Эта команда похожа разве что эмоциями во второй половине сезона, когда обострилась борьба за титул – команда была сплочённой, забивала на последних минутах. А в плане игры точно нет. Всё-таки у нас футбол был более командный, мог забить кто угодно, мы лучше понимали друг друга на поле. Современный «Спартак» затащили несколько лидеров, которые стабильно выступали на протяжении большей части сезона. Но это разные времена, разные ситуации. Современный «Спартак» не имеет ничего общего с тем. Сейчас у команды свой стадион, но нет преемственности в игре, нет того, что мы называли «спартаковской игрой». Но мир меняется, команда играет по-своему. Команда стала другой, и это неплохо, раз она побеждает. Об остальном, что происходит в клубе, я понятия не имею», — сказал Ширко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марку Бессонову.

Полную версию интервью с Александром Ширко читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Кто лучший тренер РФПЛ сезона-2016/17?
Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего тренера РФПЛ в прошедшем сезоне-2016/17.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Спартак Александр Ширко
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
08:30 Ширко: «Спартак» не сообщал о поступавших предложениях, а потом списывал в утиль
08:21 Сын Круиффа: думаю, что Бош и «Боруссия» Д подходят друг другу
08:00 Ширко: при мне в «Спартаке» появились игроки, которые с трудом обрабатывали мяч
07:43 Клопп: Тухель выиграл фантастический титул с фантастической командой
07:40 Фассоне договорился с Райолой о проведении переговоров по Доннарумме
07:30 Ширко: у современного «Спартака» нет того, что мы называли «спартаковской игрой»
07:19 Президент «Хетафе»: пусть «Реал» продаст Морату, а мы заработаем на этом
07:17 СМИ: Инсинье не намерен становиться заменой Азару в «Челси»
07:08 Верратти хочет играть в «Барселоне», но каталонцы не дают за него € 100 млн
07:05 Китайский клуб предложил форварду «Кёльна» Модесту € 10 млн в год
07:04 Ширко: Аленичев причастен к успеху «Спартака», но заслуга Карреры больше
07:03 Панама и Гондурас сыграли вничью, Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго
07:03 Ерай: когда кажется, что ты победил рак, болезнь вновь поднимает голову
07:03 Грасия: нелегко конкурировать со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом»
06:15 Усман Дембеле: мне хорошо в Дортмунде
06:05 «Валенсия» намерена пригласить вратаря «Ювентуса» Нето
05:49 Сборная Перу обыграла Ямайку в товарищеском матче, Эквадор разгромил Сальвадор
05:22 Саутгейт: когда Англия владела мячом, то доставляла Франции большие проблемы
05:05 Мбаппе: «Реал» пытался приобрести меня, когда мне было 14 лет
05:04 Агент Бакки провёл ряд встреч со спортивным директором «Марселя» Субисарретой
04:20 Бонавентура может заменить Верратти в «ПСЖ»
04:05 «Рома» заинтересована в услугах Сусо, «Милан» требует € 30 млн
03:30 Президент «Маритиму»: переход Данни остаётся нашей мечтой, мы провели переговоры
03:13 Каррера – о Бердыеве в «Рубине»: серьёзных претендентов на титул стало больше
02:24 «Томь» будет готовиться к новому сезону в Томске из-за отсутствия средств
02:16 «Рубин» расстался с Денисом Ткачуком
02:06 Экс-защитник «Реала» Йерро ушёл с поста главного тренера «Овьедо»
01:20 «Зенит» отписался от страницы Ибрагимовича в «Твиттере» после заявления Манчини
01:00 Лёв: Черчесов был одним из самых интересных игроков, с которыми я работал
00:48 Сорокин: у сборной Новой Зеландии, прибывшей в Петербург, нет никаких нареканий
00:47 Дешам: в меньшинстве у сборной Франции было даже больше моментов, чем у Англии
00:38 Главный тренер сборной Бразилии Тите посетит матчи Кубка конфедераций в России
00:37 Лёв: Чили — фаворит Кубка конфедераций
00:36 Кейн: сборная Англии была на водительском сиденье, но не переключила передачу
00:30 «Локомотив» заключил мировое соглашение с Сапатером
00:17 Адвокат Роналду: случай с Месси абсолютно отличается от случая с Криштиану
00:15 15 июня состоится открытая встреча Данни с болельщиками «Зенита»
00:01 Лёв: Кубок конфедераций даст возможность лучше узнать Россию
13 июня 2017, вторник
23:58 Сборная Франции в меньшинстве обыграла Англию в товарищеском матче
23:45 Новый тренер «Шальке» даст шанс Коноплянке
23:44 Франция — Англия: Варан получил красную карточку после подсказки видеопомощника
23:43 Радимов: дай бог, чтобы «Зенит-2» существовал! Он необходим!
23:38 Джеко: в «Манчестер Сити» Манчини не боялся играть с тремя нападающими
23:27 Сборная Колумбии в товарищеском матче разгромила команду Камеруна
23:16 Чемпион мира 2006 года Гроссо возглавил «Бари»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017