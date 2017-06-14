Ширко: у современного «Спартака» нет того, что мы называли «спартаковской игрой»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о том, похожа ли нынешняя команда под руководством Массимо Карреры на ту, которая выиграла чемпионат страны в 2001 году.
«Эта команда похожа разве что эмоциями во второй половине сезона, когда обострилась борьба за титул – команда была сплочённой, забивала на последних минутах. А в плане игры точно нет. Всё-таки у нас футбол был более командный, мог забить кто угодно, мы лучше понимали друг друга на поле. Современный «Спартак» затащили несколько лидеров, которые стабильно выступали на протяжении большей части сезона. Но это разные времена, разные ситуации. Современный «Спартак» не имеет ничего общего с тем. Сейчас у команды свой стадион, но нет преемственности в игре, нет того, что мы называли «спартаковской игрой». Но мир меняется, команда играет по-своему. Команда стала другой, и это неплохо, раз она побеждает. Об остальном, что происходит в клубе, я понятия не имею», — сказал Ширко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марку Бессонову.
Полную версию интервью с Александром Ширко читайте на «Чемпионате» в скором времени.