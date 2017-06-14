Фассоне договорился с Райолой о проведении переговоров по Доннарумме

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, 15 июня проведёт встречу с руководством россонери, чтобы окончательно прояснить будущее своего клиента, сообщает Football Italia.
Обе стороны недовольны ситуацией, которая сложилась вокруг талантливого вратаря. «Милан» возмущён тем, что 18-летний голкипер, который через год может стать свободным агентом, так и не дал окончательного ответа относительно продления контракта. Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли лично позвонил Доннарумме, находящемуся в расположении молодёжной сборной Италии, чтобы получить разъяснения по данному вопросу. Такая реакция руководства «Милана» разозлила Райолу, который посчитал, что клуб пытается настроить вратаря против агента.
В итоге ситуацию уладил генеральный директор «Милана» Марко Фассоне. Он позвонил Райоле и договорился о проведении переговоров 15 июня.