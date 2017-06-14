Клопп: Тухель выиграл фантастический титул с фантастической командой

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, возглавляющий ныне «Ливерпуль», прокомментировал уход Томаса Тухеля с поста наставника немецкой команды. Тухель и руководство «Боруссии» решили разорвать контракт по окончании последнего сезона, несмотря на то что команда выиграла Кубок Германии и завоевала право выступления в Лиге чемпионов.
«Тухель выиграл фантастический титул с фантастической командой. Конечно, немного непривычно, когда тренер покидает свой пост, добившись такой победы. Однако в футболе такое случается», — приводит слова Клоппа интернет-портал Goal.
Относительно нового наставника «Боруссии» Петера Боша, возглавлявшего ранее амстердамский «Аякс», Клопп сказал: «Я не знаю его, но думаю, что он может отлично справиться с делом».