Вератти: перейду в «Барселону» сейчас или никогда

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, находящийся в данный момент в отпуске, намерен в следующем сезоне стать игроком «Барселоны». Об этом он сообщил своему ближайшему окружению.
«Я перейду в «Барселону» сейчас или никогда», — приводит слова Верратти Mundo Deportivo.
Ранее появилась информация, что Верратти сообщил спортивному директору «ПСЖ» Антеро Энрике о своём желании покинуть команду. Кроме того, итальянские СМИ сообщали, что «Барселона» предложила за него парижанам € 100 млн, однако информация не соответствует действительности.