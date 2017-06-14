Ерохин: о недооценке сборной Новой Зеландии не может быть и речи

Полузащитник сборной России Александр Ерохин отметил, что в преддверии стартового матча Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии в стане российской сборной не будет недооценки соперника. Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.
«Уверен, что такого не будет. Все будут максимально сконцентрированы и заряжены на победу в этом матче. Всё-таки это будет первая официальная игра сборной России за долгое время, и все понимают её значимость. Ни о какой даже малейшей расслабленности или недооценки соперника не может быть и речи.
Какие ожидания от стадиона «Крестовский», где были проблемы с газоном? Нам сказали, что там всё поменяли, прошили газон синтетическими нитками, чтобы улучшить его качество. Заверили, что таких моментов, когда во время матчей отрывались куски газона, теперь уже не будет», — цитируют хавбека «Известия».