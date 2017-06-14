«Атлетико» нацелился на полузащитника «Монако» Фабиньо

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах полузащитника «Монако» Фабиньо Тавареса, сообщает AS.
Согласно информации источника, представители столичного клуба уже встречались с футболистом монегасков и вели с ним переговоры. Фабиньо сопровождал и его агент Жорже Мендеш. Если клубам удастся договориться о трансфере Фабиньо, то он может до зимнего трансферного окна выступать в том же «Монако» на правах аренды вследствие санкций ФИФА к испанскому клубу.
По итогам последнего сезона Фабиньо принял участие в 37 матчах чемпионата Франции, отметившись 9 голами и 1 результативной передачей.