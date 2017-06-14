В Казани появилось граффити с изображением Роналду

В Казани появилось граффити, на котором изображён нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Рисунок расположен на доме во внутреннем дворе отеля, в который планируют поселиться португальские футболисты в преддверии стартовой игры Кубка конфедераций.
На групповой стадии турнира сборная Португалии сыграет с командами Мексики (18 июня в Казани), России (21 июня в Москве) и Новой Зеландии (24 июня в Санкт-Петербурге).
Фотографию с граффити, на котором изображён Роналду, можно посмотреть на странице «ВКонтакте».
Роналду и Нету попали в заявку сборной Португалии на Кубок конфедераций