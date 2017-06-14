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Дуглас Коста согласовал контракт с «Ювентусом»

14 июня 2017, среда. 09:28. Футбол

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в «Ювентус». Sky Sport Italia сообщает, что 26-летний бразилец согласовал личный контракт с туринцами. Оклад Косты составит около € 7 млн в год. На какой срок будет рассчитан договор, не сообщается.

Теперь «Ювентус» должен договориться с «Баварией», которая требует за Дугласа Косту не менее € 50 млн. Итальянские СМИ пишут, что «Ювентус» готов начать переговоры начиная с суммы в € 40 млн.

Летом 2015 года «Бавария» заплатила за Диего Косту донецкому «Шахтёру» € 30 млн.

«Бавария» готова продать Дугласа Косту в «Ювентус» за € 50 млн
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
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Бавария Ювентус Дуглас Коста Трансферы
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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