Коноплянка извинился за слова о Вайнцирле, но не избежит наказания

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка принёс извинения за слова, адресованные бывшему главному тренеру команды Маркусу Вайнцирлю, сообщил спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель. Футболист назвал его трусом.
«Коноплянка извинился за слова о Вайнцирле. Мне позвонил его агент и принёс извинения от имени футболиста. Он сожалеет о том, что поддался эмоциям. Однако мы этого так не оставим, поскольку должны показать, что такого не должно происходить», — приводит слова Хайделя Sport Bild.
Согласно информации источника, речь, скорее всего, идёт о денежном штрафе, предполагающем довольно большую сумму.