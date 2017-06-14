Льорис: играя вдесятером, сборная Франции нашла страсть и энтузиазм для победы

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над Англией (3:2) в товарищеском матче, который состоялся 13 июня.
«Это была хорошая победа. Удивительно, что, играя вдесятером против 11, мы нашли эту страсть, энтузиазм и смогли победить. Хорошо, что мы закончили сезон на такой ноте.
Ошибка в матче со Швецией? Я профессионал и всегда смотрю вперёд. Конечно, обидно допускать такую ошибку, нужно время, чтобы прийти в себя, но также необходимо быстро включаться в работу, особенно в нашем положении, мы никогда не застрахованы от ошибок», — цитирует Льориса L’Equipe.
В матче отборочного турнира ЧМ-2018 со Швецией (1:2) Уго Льорис пропустил гол с центра поля.