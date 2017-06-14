Денис Суарес: состав «Реала» не сильнее «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес уверен, что мадридский «Реал» не превосходит каталонскую команду по классу. «Королевский клуб» по итогам последнего сезона выиграл клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов и национальное первенство Испании.
«Состав «Реала» не сильнее «Барселоны». Разница между нами лишь в том, что их второй состав участвовал в матчах больше, чем наш. В концовке сезона они очень часто прибегали к ротации, но «Реал» не превосходит «Барселону», — приводит слова Суареса испанское интернет-издание Sport.
Сине-гранатовые по итогам минувшего сезона выиграли Кубок Испании, победив в финале турнира «Алавес» со счётом 3:1.