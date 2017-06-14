На строящемся к ЧМ-2018 стадионе в Волгограде произошёл пожар

В Волгограде сегодня утром, 14 июня, над строящимся стадионом к чемпионату мира по футболу 2018 года горожане могли наблюдать чёрный столб дыма. Как сообщает Regnum, на арене загорелся пенопласт и утеплитель.
По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 06:40 по московскому времени. Прибывшие на место возгорания пожарные смогли быстро справиться с пожаром. Огонь прошёлся по площади в около 100 кв. м.
Видео с места инцидента можно посмотреть на канале в Youtube.
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