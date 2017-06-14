Бельерин ждёт переговоров «Барселоны» с «Арсеналом» насчёт его перехода

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин хочет играть за «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, футболист надеется, что каталонский клуб в ближайшее время инициирует переговоры с «канонирами». Бельерин в свою очередь готов всячески содействовать возможному переговорному процессу, намереваясь поговорить на этот счёт с главным тренером английской команды Арсеном Венгером. Кроме того агенты Бельерина дали понять представителям «Барселоны», что клуб должен представить конкретное и интересное для «Арсенала» предложение.
Действующий контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.