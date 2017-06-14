«Манчестер Юнайтед» готов продать Смоллинга за £ 15 млн

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» готов продать защитника Криса Смоллинга, чей контракт с манкунианцами действует до лета 2019 года, за £ 15 млн (около € 17 млн). Об этом пишет The Telegraph.
После того как «МЮ» объявил о переходе защитника Виктора Нильссона-Линделёфа, Смоллинг оказался лишним. В услугах 27-летнего англичанина заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед», «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». Ранее сообщалось об интересе со стороны «Арсенала».
Крис Смоллинг играет в «МЮ» на протяжении семи лет. В минувшем сезоне защитник принял участие в 36 официальных матчах за «красных дьяволов», забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.