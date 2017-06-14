Защитник «Атлетико» Эрнандес задержан по делу о насилии и даст показания в суде

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес и его невеста Амелия Лоренте вновь задержаны полицией, сообщает AS.
Согласно информации источника, пара нарушила решение суда о том, что они не должны находиться вместе в течение шести месяцев. Однако Эрнандес и Лоренте нарушили запрет и отправились вместе отдыхать на Багамские острова. Как только они вернулись в Испанию, полиция немедленно их задержала.
Ранее Эрнандес был арестован по обвинению в домашнем насилии. Игрок был арестован за избиение Лоренте в состоянии алкогольного опьянения, но позже его отпустили.