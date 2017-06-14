Бакка, которым интересуется «Марсель», хочет вернуться в Испанию

Нападающий «Милана» Карлос Бакка хотел бы вновь играть в Испании, несмотря на предметный интерес со стороны «Марселя». Агент колумбийского футболиста даже провёл переговоры со спортивным директором «провансальцев» Андони Субисарретой.
«Марсель» готов платить Бакке € 4 млн в год, но 30-летний форвард сообщил агенту, что тоскует по Испании. В услугах нападающего в Примере заинтересована «Валенсия», — сообщает Goal.
Контракт Карлоса Бакки с «Миланом» действует до лета 2020 года, а оценивается футболист в € 30 млн.
Агент Бакки провёл ряд встреч со спортивным директором «Марселя» Субисарретой