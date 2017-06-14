Модрич дал показания в суде по делу бывшего президента загребского «Динамо»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал показания в суде по делу экс-президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Он выступил в качестве свидетеля. Ранее он, а также Деян Ловрен, были допрошены национальными прокурорами, и их показания считаются ключевыми в деле. Модрич свидетельствовал о деталях перехода в 2008 году из «Динамо» в «Тоттенхэм Хотспур», а Ловрен позже расскажет о трансфере в «Лион» в 2010 году.
Бывший президент «Динамо» Здравко Мамич и его брат, главный тренер «Динамо» Зоран Мамич, находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн. Предположительно они не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды. В ноябре 2015 года Мамич был арестован, но позже отпущен под залог.
«Думаю, что «Динамо» получило 21 или 23 млн евро за мой переход в «Тоттенхэм». Часть средств была передана мне по контракту, который я подписал с «Динамо». Там значилось деление этой суммы пополам. Я согласился с предложением Мамича. По этому соглашению я отдал деньги Мамичу. Я взял деньги в банке и передал их брату и сыну обвиняемого», – цитирует Модрича Marca.