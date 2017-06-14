«Интер» договорился с «Ромой» о покупке Рюдигера за € 30 млн

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер продолжит карьеру в «Интере». Corriere dello Sport сообщает, что представители обоих клубов договорились о трансфере футболиста. Сумма сделки составит € 30 млн. Стороны также заключили соглашение, что на других игроков «Ромы» нерадзурри претендовать не будут.
Ранее миланцы проявляли интерес к полузащитнику Радже Найнгголану. За бельгийца и немца «Интер» предлагал € 70 млн, но получил отказ. «Рома» оценивала Рюдигера и Найнгголана в € 50 млн каждого.
В начале мая итальянские СМИ сообщали об интересе к немецкому защитнику со стороны «Манчестер Сити», который был готов заплатить € 34,6 млн.