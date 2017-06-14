«Реал» не расстанется с Моратой за менее чем € 90 млн

Руководство мадридского «Реала» не собирается снижать сумму трансферной компенсации за нападающего Альваро Морату, сообщает Marca.
Согласно информации источника, руководство «Королевского клуба» изначально не против выставить футболиста сборной Испании на трансфер, но только в том случае, если за него заплатят не менее € 90 млн.
Свою позицию испанский гранд мотивирует тем, что главный тренер команды Зинедин Зидан рассчитывает на Морату и не горит желанием расставаться с ним. В клубе более чем довольны игрой Мораты в последнем сезоне, однако сам игрок не очень удовлетворён отведённым ему Зиданом временем на поле. В чемпионате Испании Мората принял участие в 26 матчах, выйдя на поле в основном составе лишь в 14 из них. Он стал автором 15 голов и 4 результативных передач.