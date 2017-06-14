«Челси» начнёт защиту титула в АПЛ матчем против «Бёрнли»

Стало известно расписание матчей английской Премьер-лиги на сезон-2017/18. Информация появилась на официальном сайте АПЛ.
В первом туре чемпион Англии «Челси» начнёт защиту титула домашним матчем против «Бёрнли». Новичок лиги «Хаддерсфилд Таун» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас», а вернувшиеся в АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» примет «Тоттенхэм Хотспур». Серебряный призёр Чемпионшипа «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле встретится с «Манчестер Сити».
Расписание 1-го тура, 12 августа
«Арсенал» – «Лестер Сити „
“Брайтон энд Хоув Альбион» – «Манчестер Сити»
«Челси» – «Бёрнли»
«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд Таун»
«Эвертон» – «Сток Сити»
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм Юнайтед»
«Ньюкасл» – «Тоттенхэм Хотспур»
«Саутгемптон» – «Суонси»
«Уотфорд» – «Ливерпуль»
«Вест Бромвич Альбион» — «Борнмут».