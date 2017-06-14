Харальд Шумахер: буду рад, если Штёгер станет Арсеном Венгером «Кёльна»

Бывший голкипер сборной ФРГ Харальд Шумахер, являющийся ныне вице-президентом «Кёльна», адресовал слова похвалы главному тренеру команды Петеру Штёгеру. Последнего Шумахер сравнил с наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
«Нам очень повезло, что нашим тренером является Штёгер. Уже в первый день его работы у руля команды я сказал, что буду рад, если Штёгер станет нашим Венгером. Он может стать тренером, который куёт команды в течение очень многих лет. Как Венгер в «Арсенале». Многие при этом снисходительно улыбались, однако я уже при первой беседе с ним понял, что это отличный специалист для нас», — цитирует Шумахера Sport Bild.
«Кёльн» по итогам минувшего сезона заработал 49 очков и занял 5-е место в турнирной таблице.