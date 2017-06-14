Как стало известно «Чемпионату», Игорь Гамула уволен с поста наставника молодёжной команды «Ростова». Причиной увольнения называется недовольство руководства выступлением команды.
В сезоне-2016/17 российского молодёжного первенства «Ростов» занял 12-е место, одержав всего 8 побед в 30 матчах, и набрал 30 очков. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате». Годом ранее ростовчане финишировали в российском молодёжном первенстве на шестом месте.
Гамула работал в «Ростове» с 2011 года. В 2014 году 57-летний специалист некоторое время возглавлял первую команду ростовчан.