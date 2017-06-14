Сборная России в Москве проводит тренировку в полном составе

Футболисты сборной России в полном составе в настоящее время приступили к тренировке в рамках подготовки к предстоящему Кубку конфедераций, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов. Занятие началось в 11:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена» и проходит в открытом режиме.
15 июня подопечные Станислава Черчесова отправятся в Санкт-Петербург на первый матч КК-2017 с командой Новой Зеландии, который пройдёт 17 июня. Также на групповом этапе россияне сыграют со сборными Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).
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