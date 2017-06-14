«Зенит» объяснил, почему не сможет попрощаться с Данни на «Петровском»

«Зенит», как уже ранее сообщалось, 15 июня на Манежной площади проведёт церемонию проводов полузащитника Мигела Данни, который покинет команду по истечении соглашения. При этом в клубе объяснили, почему церемония не сможет состояться на домашнем стадионе «Петровский».
«Друзья, все объекты клубной инфраструктуры в настоящее время находятся в периоде так называемого «исключительного использования ФИФА» и готовятся к проведению Кубка конфедераций. По этой причине мы, к сожалению, не можем проводить нашего капитана на «Петровском», устроить церемонию проводов на базе или в академии. Поэтому мы приглашаем всех болельщиков на городскую площадку — Манежную площадь.
«Зенит» обращает ваше внимание на то, что мы переносим время начала мероприятия на более позднее, чтобы ещё большее количество болельщиков смогли прийти и сказать слова благодарности легенде клуба. Мы надеемся на ваше понимание и ждём вас в четверг, 15 июня, на Манежной площади у Зимнего стадиона в 17:30 по петербургскому времени", — говорится на официальном сайте «Зенита».
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.