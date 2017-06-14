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Полузащитник «Боруссии» Д Филипп не согласен, что похож на Ройса своей игрой

14 июня 2017, среда. 12:24. Футбол

Новый полузащитник дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп не согласен с тем мнением, что по своей игре он очень напоминает нападающего команды Марко Ройса.

«Мне кажется, что мы с Ройсом отличаемся по манере игры. Чувствую себя лучше в центральной зоне полузащиты, где могу развернуться, задавать темп игре и помогать обороне», — приводит слова Филиппа интернет-издание Sport1.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что за 23-летнего футболиста «Боруссия» заплатила € 20 млн и заключила с ним контракт до лета 2022 года.

«Боруссия» Д приобрела у «Фрайбурга» полузащитника Филиппа
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Марко Ройс
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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