Полузащитник «Боруссии» Д Филипп не согласен, что похож на Ройса своей игрой

Новый полузащитник дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп не согласен с тем мнением, что по своей игре он очень напоминает нападающего команды Марко Ройса.
«Мне кажется, что мы с Ройсом отличаемся по манере игры. Чувствую себя лучше в центральной зоне полузащиты, где могу развернуться, задавать темп игре и помогать обороне», — приводит слова Филиппа интернет-издание Sport1.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что за 23-летнего футболиста «Боруссия» заплатила € 20 млн и заключила с ним контракт до лета 2022 года.
«Боруссия» Д приобрела у «Фрайбурга» полузащитника Филиппа