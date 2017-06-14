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«Спартак» продлил контракты до 2018 года с четырьмя тренерами

14 июня 2017, среда. 12:29. Футбол

Московский «Спартак» продлил срок трудовых договоров членов своего тренерского штаба. Новые соглашения тренера Романа Пилипчука, тренера вратарей Джанлуки Риомми, тренера по физподготовке Хавьера Нойя Сальеса и тренера по реабилитации Диего Мантовани с клубом будут действовать до 31 мая 2018 года, сообщает официальный сайт столичного клуба.

По итогам прошлого сезона подопечные Массимо Карреры, который также продлил контракт со «Спартаком» до 2019 года, завоевали чемпионский титул впервые с 2001 года.

«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой до 2019 года
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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