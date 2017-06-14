«Урал» объявил о подписании контракта с вратарём Годзюром

«Урал» объявил, что подписал контракт с голкипером Ярославом Годзюром. Об этом сообщил официальный «Твиттер» уральского клуба. О сроках соглашения с 32-летним футболистом на данный момент не сообщается.
В прошлом сезоне игрок, имеющий двойное гражданство Украины и России, выступал за «Терек», в составе которого провёл всего одну встречу. За грозненцев Годзюр выступал с 2008 года.
Также вратарь в своей карьере защищал цвета украинских клубов «Черногоры», «Газовика-Скалы», а также второй команды киевского «Динамо».
«Урал» сделал запрос «Тереку» на покупку Городова и интересуется Годзюром