Толиссо 14 июня пройдёт медобследование в «Баварии»

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо всё ближе к переходу в «Баварию». RMC сообщает, что полузащитник 14 июня, во второй половине дня пройдёт медицинское обследование в Мюнхене.
Если результаты тестов будут удовлетворительные, 22-летний полузащитник подпишет контракт до 2022 года. «Лион» заработает на продаже Толиссо € 37 млн.
Корентен Толиссо является воспитанником «Лиона». В прошлом сезоне французский хавбек принял участие в 47 официальных матчах за «ткачей», забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
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