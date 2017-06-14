Гамула: «Ростову» не дадут умереть, команда будет жить и радовать болельщиков

Бывший главный тренер молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула рассказал о переменах в клубе и признался, что пока не думал, где хотел бы продолжить тренерскую карьеру.
«Много ли игроков пришлось искать после ухода Бердыева? Не будем об этом говорить. Новый главный тренер – квалифицированный специалист, к тому же в команде есть человек, который этим занимается, – Алексей Рыскин. Они не дадут клубу умереть. Я уверен, что всё получится, команда будет жить и радовать болельщиков. Их сейчас в Ростове очень много. Многие пришли к футболу, и планку нельзя опускать. Кто-то уйдёт, кто-то уже ушёл. Это футбольная жизнь.
С Леонидом Кучуком пообщаться не успел. Он сразу уехал в Австрию на сборы. У «Ростова» передо мной никаких долгов нет, всё нормально. Какие могут быть долги? Всё хорошо. Пока не думал ещё, где хотел бы продолжить тренировать. Главное – работать. Какая разница, какая страна – Россия или Украина – лишь бы работать. «Рубин»? Нет-нет! Я не думал об этом", — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полностью интервью с Игорем Гамулой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.