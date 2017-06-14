Начо: С. Рамос уже сказал, что «Реалу» не нужны большие изменения, и я согласен

Защитник мадридского «Реала» Начо согласен с капитаном команды Серхио Рамосом относительно состава команды на следующий сезон. Рамос, в частности, сказал, что команда достаточно сильна и не нуждается в больших изменениях.
«Рамос на днях уже сказал, что «Реалу» не нужны большие изменения, и я согласен с моим капитаном. Ведь мы добились больших успехов, а футболисты были сплочённым коллективом. Это самое важное. Конечно, уход и приход новых футболистов не в нашей компетенции, но как игрок «Реала» могу сказать, что сохранил бы в команде всех, кто играл в ней в последнем сезоне», — приводит слова Начо AS.