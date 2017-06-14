Головин: плюс сборной России в том, что играем командой без звёзд

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал, как национальная команда готовится к первому матчу Кубка конфедераций. 17 июня россияне в Санкт-Петербурге сыграют с Новой Зеландией.
«Мы старались не обращать внимание на зрителей, все были сосредоточены на тренировке. Спасибо всем, кто пришел. Разбираем игру новозеландцев. Ближе к матчу будем больше разговаривать, смотреть какие-то теории. Я бы, как и тренер новозеландцев, выделил Смолова среди нашей команды.
Чем занимаемся на сборах? Играем в фифу. В основном играю за «Реал», нравится эта команда.
Почему Черчесов эмоционально реагировал на тренировке? Потому что были ошибки, мы стараемся их исправлять. Не чувствую давления из-за того, что это домашний турнир, будем готовиться к нему на максимуме. Волнения больше перед официальным матчем, нежели контрольным. Мы играем командой без звезд, это наш плюс. Мексика и португальцы любят играть с мячом, нам нужно оставить их без него, тогда у них будут проблемы. Главное качество нашей команды — характер.
Интерес «Арсенала»? Сейчас я нахожусь в сборной, ничего не хочу говорить», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».