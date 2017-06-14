Эрнани: уверен, при Манчини в «Зените» всё будет хорошо

Полузащитник «Зенита» Эрнани Азеведо Жуниор рассказал, как провёл отпуск, и поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером Роберто Манчини.
«Весь отпуск провёл в Бразилии, в Куритибе – дома с родителями. Смотрел матч Бразилии с Аргентиной. Проиграли – но ничего страшного, такое случается в футболе. Главное, что мы уже вышли на чемпионат мира. Когда вернётся Жулиано? Всё зависит от того, как он здесь поработает. Надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время, и он заиграет за сборную.
Что не получилось в первые полгода в «Зените»? Надеюсь, что будет лучше, но в целом я доволен этим периодом. Манчини — отличный специалист. Уверен, что при нём в «Зените» всё будет хорошо", — передаёт слова Эрнани корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.