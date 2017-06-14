На тренировке сборной России присутствовали 4 тыс. зрителей

На тренировке сборной России, которая сегодня, 14 июня, проходила в Москве на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена», присутствовали 4 тыс. зрителей, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Футболисты сборной России в полном составе тренировались в рамках подготовки к предстоящему Кубку конфедераций. 15 июня подопечные Станислава Черчесова отправятся в Санкт-Петербург на первый матч КК-2017 с командой Новой Зеландии, который пройдёт 17 июня. Также на групповом этапе россияне сыграют со сборными Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).
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