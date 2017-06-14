«Интер» нацелился на Луиса Густаво

Новый главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти заинтересован в услугах полузащитника «Вольфсбурга» Луиса Густаво, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, нерадзурри уже проводят переговоры с бразильским футболистом, и они уже достаточно продвинулись.
По итогам последнего сезона Луис Густаво принял участие в 27 матчах чемпионата Германии, не отметившись голами и результативными передачами. Действующий контракт Густаво с немецким клубом в силе до лета 2018 года.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована мёнхенгладбахская «Боруссия».