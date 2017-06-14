Эрикссон отправлен в отставку с поста главного тренера «Шэньчжэнь»

Китайский клуб «Шэньчжэнь» остался без главного тренера. Швед Свен-Йоран Эрикссон был отправлен в отставку. Об этом сообщает Goal. 69-летний специалист принял команду в декабре прошлого года, сменив на тренерском мостике голландца Кларенса Зеедорфа, который продержался на своём посту пять месяцев.
Под руководством Свена-Йорана Эрикссона «Шэньчжэнь» в текущем сезоне второго китайского дивизиона одержал 6 побед в 13 матчах и занимает 5-е место, находясь в семи очках от первой строчки.
Свен Йоран Эрикссон работает в китайском футболе с 2013 года. Ранее он тренировал «Гуанчжоу Фули» и «Шанхай СИПГ».
Эрикссон возглавил «Шэньчжэнь», сменив на тренерском мостике Зеедорфа