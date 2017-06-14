Форвард Новой Зеландии: в сборной России знаю только Жиркова

Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес, известный в России по выступлению за «Аланию» с 2011 по 2013 год, рассказал, что из нынешнего состава российской национальной команды знает только Юрия Жиркова.
«Честно, почти никого не знаю из сборной России, только Жиркова. Несколько лет назад я играл в России, в «Алании». Конечно, помню то время, игроков и нашего тренера Валерия Газзаева. Помню Хубулова. Мы играли во втором дивизионе. Помню, что мне было очень тяжело в физическом плане», — передаёт слова Барбарусеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Сборная Новой Зеландии на Кубке конфедераций попала в группу А, вместе с Россией, Португалией и Мексикой. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».