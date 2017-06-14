Агент: ситуация с будущим Кверквелии резко поменялась после возвращения Бердыева

Реваз Челебадзе, агент защитника Соломона Кверквелии, прокомментировал информацию о том, что защитник присоединился к «Рубину» на предсезонном сборе в Австрии.
«Соломон действительно хотел уйти в «Локомотив», но ситуация резко поменялась после возвращения Курбана Бердыева в Казань. Надо понимать, что этот тренер дал Соломону дорогу в большой футбол. Права на игрока принадлежат «Рубину», так что последнее слово за клубом», – сказал Челебадзе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.
Челебадзе: «Рубин» возглавил великий человек, но Кверквелия хочет в «Локомотив»