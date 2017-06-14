Спаллетти: Икарди останется капитаном «Интера»

Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не собирается менять капитана. Повязку по-прежнему будет надевать аргентинский нападающий Мауро Икарди. Об этом 58-летний специалист рассказал на встрече с журналистами.
«Мауро Икарди является капитаном и останется им. Но он должен правильно вести себя, а также проявить свои футбольные способности», — цитирует Спаллетти пресс-служба «Интера».
Ранее в прессе прошла информация, что нерадзурри готовы расстаться с 24-летним футболистом. Оценивается Икарди в € 110 млн.
Мело: Икарди — замечательный футболист, но капитаном я его не считаю