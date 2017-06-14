Нападающий Новой Зеландии: у нас есть план на матч с Россией, выйдем готовыми

Нападающий Новой Зеландии Шейн Эдвард Смелц поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который стартует 17 июня. Первый матч новозеландцы проведут против России.
«Мы будем настраиваться на каждую игру и, конечно, на матч открытия против России. Если мы покажем всё, что сможем, добьемся успеха. Мы хотим выйти из группы, выиграть матчи. Но сейчас мы сосредоточены на
подготовке к первой игре. Мы выйдем на игру готовыми.
Мы не останавливаемся на индивидуальностях, а готовимся к сопернику. У нас есть план на игру со сборной России», — передаёт слова Смелца корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Сборная Новой Зеландии на Кубке конфедераций попала в группу А, вместе с Россией, Португалией и Мексикой.
Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».