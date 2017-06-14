Чичерин перешёл из «Енисея» в «Кубань»

Защитник Никита Чичерин, в минувшем сезоне защищавший цвета «Енисея», стал игроком «Кубани». Контракт с новичком рассчитан на два года. Футболист начинал в московском «Динамо», за которое в период с 2008 по 2013 год провёл 24 матча (5 предупреждений), став в 2008 году бронзовым призёром чемпионата России, а в сезоне-2012/13 – участником Лиги Европы.
Также 26-летний игрок выступал за «Химки», «Сибирь», нижегородскую «Волгу» (все три клуба – аренда из «Динамо»), «Томь», «Сахалин» и «Мику». В минувшем сезоне в составе «Енисея» Чичерин провёл 41 матч, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.
«Футбольный клуб «Кубань» приветствует Никиту Чичерина и желает ему новых успехов, спортивной удачи и, конечно, побед в жёлто-зелёной футболке!» — говорится на официальном сайте краснодарского клуба.