«Кристал Пэлас» проведёт переговоры с Пеллегрини

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини интересен «Кристал Пэлас», руководство которого никак не может найти нового рулевого. В конце мая Сэм Эллардайс объявил об уходе из команды, и с тех пор «орлы» находятся без наставника.
Sky Sports сообщает, что руководство «Кристал Пэлас» провело переговоры с чилийским специалистом, который связан контрактными обязательствами с «Хэбей Чайна Форчун». По информации источника, 63-летний Пеллегрини хочет вернуться в Европу.
В чемпионате Китая «Хэбей Чайна Форчун» занимает 3-е место. Таблицу Суперлиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Пеллегрини: не уйду из китайского клуба, я — человек слова